Streifengänse (Anser indicus) fliegen im Herbst von ihren Brutgebieten in der Mongolei, dem Norden Chinas und dem Hochland von Tibet Richtung Süden zu ihren Winterquartieren in Indien. Einigen Berichten zufolge überfliegen die Vögel dabei das Himalaya-Gebirge in mehr als 8000 Metern Höhe. Wissenschaftlich belegt ist das aber nicht. So ein Flugverhalten wäre bemerkenswert, denn die Luft ist in dieser Höhe sehr dünn und das Fliegen aufgrund des geringeren Auftriebes sehr anstrengend. Der Sauerstoffbedarf steigt - bei gleichzeitig geringerer Sauerstoffverfügbarkeit in der Höhe.

Die Forscher um Lucy Hawkes von der britischen Universität von Bangor (Gwynedd) statteten nun 91 Gänse mit einem GPS-Sender aus, um die Flugrouten zu erforschen. Bei 38 Tieren lieferten die Sender kontinuierlich Daten. Alle ein bis zwei Stunden erfassten sie die Position der Vögel. Die Auswertung zeigte, dass die Gänse fast immer unterhalb von 5489 Metern flogen. Nur selten flogen die Tiere höher, berichten die Forscher: So erreichten einzelne Gänse eine Höhe von 7290 Metern in Richtung Süden und 6540 Metern in Richtung Norden.

Die vorherrschenden Winde scheinen die Vögel bei der Berechnung ihrer Routen nicht zu berücksichtigen, schreiben die Forscher. Sie schränken aber ein, dass die Auflösung ihrer meteorologischen Daten für eine abschließende Beurteilung dieser Frage nicht hoch genug ist.

Dafür haben die Wissenschaftler aber eine mögliche Begründung für die bisherigen Berichte über die außergewöhnliche Flughöhe der Gänse: Die Höhenluft habe die Urteilsfähigkeit der menschlichen Beobachter eingeschränkt. Persönliche Erzählungen seien zum Teil sehr spekulativ und wissenschaftlich nicht haltbar.