Äußerlich unterscheidet sich die neue Unterart des Leopardfrosches (Rana pipiens) so gut wie nicht von seinen im Raum New York beheimateten Verwandten, wie Jeremy Feinberg von der Rutgers Universität und Kollegen in einer Online-Vorschau des Journals «Molecular Phylogenetics and Evolution» schreiben. Lediglich durch sein eigenartiges Quaken war Feinberg auf den Frosch in Feuchtgebieten nördlich und südlich von Manhattan aufmerksam geworden.