Der Impfstoff Pandemrix gegen die Schweinegrippe steht im Verdacht, Narkolepsie auszulösen. FOTO: Kay Nietfeld/Archiv Gut zu wissen Narkolepsie nach «Pandemrix»-Impfung auch in Deutschland 30.04.2012, 15:07 Uhr

Auch in Deutschland wurden Fälle gemeldet, in denen der Schweinegrippe-Impfstoff «Pandemrix» möglicherweise Narkolepsie auslöste. Zwischen Oktober 2010 und April dieses Jahres seien 29 Meldungen dazu eingegangen, teilte das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) im hessischen Langen am Montag mit.