Koalas kommen in Australien in einigen Regionen auf die Liste der gefährdeten Arten. FOTO: Barbara Walton/Archiv Gut zu wissen Koalas in Australien auf Liste gefährdeter Arten 30.04.2012, 15:21 Uhr

Koalas kommen in Australien in einigen Regionen auf die Liste der gefährdeten Arten. Das teilte Umweltminister Tony Burke am Montag mit. Damit werden die Tiere besser geschützt. So müssen Bauherren bei Anträgen für Bauvorhaben auf Koalas in der Umgebung mehr Rücksicht nehmen.