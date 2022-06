Das schreibt ein Team der Universität von Alaska in Fairbanks im Wissenschaftsjournal «Science» vom Freitag. Die Fundstelle lege neue Verhaltensweisen offen wie den Bau von Sommerhäusern aus Holz und Beerdigungsriten. Ben Potter und Kollegen datieren die Stelle, an der das etwa dreijährige Kind verbrannt und begraben wurde, gut 11 500 Jahre zurück. Damals waren Asien und Nordamerika noch durch eine Landbrücke in der Beringsee miteinander verbunden.