Die in den Ozeanen weit verbreiteten Kalkalgen können durch die Versauerung der Meere nur dünnere Schalen ausbilden, berichten die Forscher in der britischen Fachzeitschrift «Nature». Kohlenstoffdioxid reagiert mit Wasser und wird zu Kohlensäure, die dann das Meer saurer macht. Die Auswirkungen dieser Umweltveränderung in Zukunft auf die Kalkalgen und längerfristig auf den globalen Kohlenstoff-Kreislauf sind den Experten zufolge noch ungewiss.