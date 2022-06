Der etwa 60 Lichtjahre entfernte Planet sei von seinem Heimatstern mit intensiver Röntgenstrahlung geröstet worden und habe mindestens 1000 Tonnen Gas pro Sekunde verloren, berichtete das europäische «Hubble»-Informationszentrum am Donnerstag in Garching bei München. Die Forscher um Alain Lecavelier des Etangs vom französischen Forschungszentrum CNRS stellen ihre Beobachtungen in einer der kommenden Ausgaben des Fachblatts «Astronomy & Astrophysics» vor.