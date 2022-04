Die «Arctic Sunrise» hat Kurs auf das Nordpolarmeer genommen. FOTO: Elvira Urquijo/Archiv Gut zu wissen Greenpeace will trotz Verbot gegen Ölbohrung in Arktis protestieren Von dpa | 24.08.2013, 15:52 Uhr

Trotz eines russischen Verbots will Greenpeace mit einem Schiff gegen Ölbohrungen im Nordpolarmeer protestieren. Der Eisbrecher «Arctic Sunrise» habe Kurs auf das betroffene Gebiet in der Karasee genommen, teilte ein Sprecher der Umweltorganisation in Amsterdam mit.