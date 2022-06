Der Paläontologe Howard Falcon-Lang habe in einem geologischen Institut in der Nähe von Keyworth bei Nottingham eine Schublade mit der Aufschrift «unregistrierte Pflanzenfossilien» entdeckt, berichtete die britische BBC. Die Fossilien waren zur Betrachtung unter dem Mikroskop bearbeitet. «Fast das erste Stück, das ich in die Hand bekam, trug die Aufschrift «C. Darwin Esq.», berichtete der Forscher.