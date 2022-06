Die namibischen Buschleute haben bei der Analyse der 17 000 Jahre alten Fußspuren von Eiszeitmenschen in den südfranzösischen Bilderhöhlen verblüffende neue Erkenntnisse gewonnen. In einer ungewöhnlichen Expedition hatten Archäologen erstmals San-Jäger zurate gezogen und sie stichprobenartig etwa 500 Fußabdrücke in mehreren Pyrenäen-Höhlen begutachten lassen. «Die Geschichte der einzelnen Höhlen muss umgeschrieben werden», sagte der Forscher Andreas Pastoors vom Neanderthal Museum in Mettmann am Mittwoch in Köln.

Erste Erkenntnisse präsentierte das Forscherteam bereits direkt nach der Rückkehr der San: So sprachen die Fußspuren in der Höhle von Niaux nicht wie bisher angenommen für eine gebückte Haltung, obwohl die Höhle eine niedrige Decke hat. Die San fanden heraus, dass ein etwa zwölfjähriges Mädchen dort aufrecht gegangen sein muss. Bisher gingen Forscher davon aus, dass zwei Kinder die Spuren hinterlassen hatten. Die San gelten als die besten Fährtenleser der Welt.

Ein Fußabdruck in der Höhle von Fontanet galt bisher als der einzige Abdruck aus der Eiszeit von einem beschuhten Fuß. Die San-Jäger kamen zu einem anderen Schluss: Auch dieser Abdruck stamme von einem barfußgehenden Menschen - sie erkannten Zehenabdrücke. Aus bisher noch nicht wissenschaftlich bearbeiteten Fußabdrücken in der Höhle lasen die Buschleute, dass sie von rund 16 Menschen im Alter von drei bis 60 Jahren stammen.

Die Untersuchung der Hand- und Fußspuren in den Bilderhöhlen war in der Erforschung der eiszeitlichen Kunst bisher immer nur ein Randthema. Die Erkenntnisse der San müssten bei zukünftigen Forschungsarbeiten berücksichtigt werden, sagte Pastoors. «Wir haben als westliche Wissenschaftler nicht die Fähigkeit, das so zu lesen.»

In den 1920er Jahren fingen Archäologen zwar an, Alter, Größe und Geschlecht der Menschen durch die Vermessung der Spuren zu entschlüsseln. Zumeist wurden die Abdrücke aber mit rituellen Handlungen in Verbindung gebracht. Diese Spekulationen widerlegten die Buschleute: In der Höhle von Tuc d'Audoubert lasen sie aus den Fußspuren, dass ein etwa 38-Jähriger Erwachsener mit einem etwa 14-jährigen Kind dort Lehm abgetragen hatte. Bisher hatten Forscher von den Spuren auf einen rituellen Tanz mehrerer Jugendlicher geschlossen.

Das Projekt wird unter anderem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanziert. Die Leitung haben die auf Höhlenmalerei spezialisierten Wissenschaftler Pastoors und Tilman Lenssen-Erz von der Forschungsstelle Afrika der Universität Köln.