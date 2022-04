Unterdessen gab die US-Raumfahrtbehörde Nasa Entwarnung für ein Stück Weltraumschrott, dass sich der Station und dem Shuttle näherte. Nach Angaben des Kontrollzentrums sei das Trümmerteil des Satelliten «Cosmos 375» keine Bedrohung für die ISS oder den Shuttle. Es seien keine Bahnkorrekturen nötig, um dem Weltraumschrott auszuweichen. Der Shuttle hatte am Sonntag an die Raumstation angedockt. Er soll voraussichtlich am 20. Juli zur Erde zurückkehren.