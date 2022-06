Bei Ausgrabungen in einer Höhle seien Fragmente von etwa 20 000 Jahre alten Keramik-Gefäßen entdeckt worden, berichtet ein internationales Forscherteam in der am Freitag erscheinenden Fachzeitschrift «Science». Damit sei nun endgültig sicher, dass die Töpferei nicht - wie lange Zeit angenommen - erst mit Beginn der Landwirtschaft vor etwa 10 000 Jahren aufgekommen sei. An den Ausgrabungen war auch der Tübinger Archäologe Paul Goldberg beteiligt.