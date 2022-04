Auf der Hoyeler Straße in Hoyel hat sich ein Unfall ereignet, als eine 48-jährige Spengerin aus Richtung Groß Aschen kommend die Fahrbahn geradeaus auf die Straße „In den Birken“ überqueren wollte. Sie übersah einen aus Richtung Spenge kommenden Polo, in dem ein 35-jähriger Osnabrücker saß. Der wollte noch nach links ausweichen, doch es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß. Der Polo kippte auf zwei Räder, geriet ins Schlingern und überschlug sich schließlich, bis er mit dem Dach gegen einen Baum prallte.

Der Osnabrücker wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er hatte dennoch großes Glück: Zwischen dem von Vorne eingedrückten Dach und der Kopfstütze waren kaum mehr als 20 Zentimeter Platz.

Der Fahrer wurde nach notärztlicher Versorgung am Unfallort in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht.

Eine Polizeistreife aus Dissen musste zu diesem Unfall anrücken, da die Meller Beamten bei dem Unfall vom Nachmittag gebunden waren. Auch die Ortsfeuerwehr Hoyel war im Einsatz, um die Einsatzstelle abzusichern und ein paar Flecke von Fahrzeugflüssigkeiten aufzunehmen.

An dem Pkw der 48-Jährigen entstand Sachschaden, den die Polizei auf 1000 Euro schätzte. Für den total zerstörten Polo setzen die Beamten eine Schadenssumme in Höhe von 4000 Euro an. Die Hoyeler Straße war für die Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt.