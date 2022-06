1913 in Schlesien als eines von neun Kindern geboren, blickt sie heute auf ein bewegtes und erfülltes Leben zurück. „Du hast gelebt in der Kaiserzeit, der Weimarer Republik, im Deutschen Reich und im besetzten Deutschland nach dem Krieg, zur Zeiten der BRD und DDR und jetzt im vereinten Deutschland und im vereinten Europa“, fasste Markus Wellmann, Mitglied der großen Verwandtschaft des Geburtstagskindes, einige geschichtsträchtige Stationen ihres Lebens zusammen.

Auguste Volkmer verlor schon früh ihren Ehemann und kümmerte sich von da an aufopferungsvoll um das Wohlergehen ihrer Verwandten. „Tante Guste war immer da. Für mich ist sie wie eine Mutter“, betonte Großneffe Dirk Fels und seine Schwester Birgit Wellmann stimmte ihm mit Nachdruck zu. „Bis 2008 hat Tante Guste mit in unserem Mehrgenerationenhaus gelebt und sich immer besonders liebevoll um den Nachwuchs der Verwandtschaft gekümmert“, erklärte Birgit Wellmann. Sie sei über Jahrzehnte ein Fels in der Brandung gewesen.

Jetzt lebe sie im St. Martinus Pflegeheim und nehme dort noch aktiv am Leben teil. Die Familie habe viele schöne Dinge gemeinsam mit ihr erlebt und besonders ihr gutes Essen sei immer sehr beliebt gewesen. „Ich kann mich noch an die leckeren frischen Klöße erinnern, die mochte ich als Kind so gerne“, meinte die Großnichte. Auch in der Nachbarschaft sei die nun Hundertjährige als gute Seele bekannt. Nicht zuletzt aus diesem Grund fanden mehr als 40 Gratulanten den Weg zu ihrer Feier und bereiteten „Tante Guste“ einen wahren Jubeltag.