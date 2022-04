Die Hollywood-Schauspielerin Angelina Jolie hatte Mitte Mai bekannt gegeben, dass sie sich aus Angst vor einer Brustkrebserkrankung beide Brüste amputieren ließ. Bei ihr sei eine Mutation des Brustkrebs-Gens BRCA1 diagnostiziert worden, schrieb sie in dem Artikel „My Medical Choice“ (Meine medizinische Entscheidung), der in der „New York Times“ veröffentlicht wurde. Dieses defekte Gen sorge dafür, dass ihr Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, bei etwa 87 Prozent liege. Jolies Mutter war an Eierstockkrebs gestorben.

Seitdem sei die Nachfrage nach Gentests, um die Mutation diagnostizieren zu können, um das Vierfache gestiegen, so Tio. Gründe dafür gibt es aus ihrer Sicht mehrere: „Durch Angelina Jolies Geständnis sind viele Frauen erst auf die Genmutation als Krebsursache aufmerksam geworden. Einige haben dann in der Familie nachgeforscht und haben herausgefunden, dass sie möglicherweise zu der Hochrisikogruppe gehören“, so die Gynäkologin. Andere hätten von dem Risiko vielleicht schon früher gewusst und nun erst den Mut gefasst, sich untersuchen zu lassen. Zudem sei auch ein wenig Panikmache dabei, meint Tio: „Nur weil die Großmutter mit über 70 Jahren Brustkrebs bekommen hat, gehört man noch lange nicht zur Hochrisikogruppe“, erklärt sie. Wer zu dieser Gruppe gehört, ist genau festgelegt : Zum Beispiel müssen in der Familie drei Frauen, unabhängig vom Alter, an Brustkrebs erkrankt sein oder zwei Frauen unter 51 Jahren oder eine Frau mit Brustkrebs vor dem 36. Geburtstag. Es gibt noch weitere Konstellationen.

Liegt eine der Krankheitskonstellationen vor, die möglicherweise darauf schließen lässt, dass die Patientin zur Hochrisikogruppe gehört, besteht die Möglichkeit, einen Gentest zu machen. Der kostet laut Dr. Tio mehrere Tausend Euro, werde aber in solchen Fällen von den Krankenkassen übernommen. Der Gentest werde in der Regel zunächst an einem an Krebs erkrankten Familienmitglied durchgeführt. Fällt der Test positiv aus, könnten sich weitere Familienmitglieder testen lassen.

Zwar sei die Termin- und auch die Gentestnachfrage stark gestiegen, aber nicht die nach Brustamputationen: „Es ist nicht so, dass die Frauen in die Praxis kommen und alle ihre Brüste amputieren lassen wollen. Bringt der Gentest einen positiven Befund hervor, entscheiden sich auch viele für eine intensivere Vorsorge“, erklärt Tio. Insgesamt seien die Gespräche mit den Patientinnen seit dem Wirbel um Angelina Jolie unruhiger geworden, meint die Gynäkologin. Die Frauen würden nun gezieltere Fragen stellen.

Die Hollywood-Schauspielerin hat dafür gesorgt, dass das Thema Brustkrebs wieder in die Öffentlichkeit rückt. Für einen Fortschritt in der Diagnostik von Mutationen der Brustkrebsgene BRCA1 und BRCA2 hat nun eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs in den USA gesorgt. Die Biotechnologiefirma Myriad Genetics aus Salt Lake City in den USA hatte sich die BRCA-Gene patentieren lassen und stellte die entsprechenden Tests her. Damit hatte die Firma ein Monopol und nahm 4000 Dollar für die Erstellung eines Gentests, wie die „New York Times“ in ihrer Online-Ausgabe berichtet . Gerade nachdem Angelina Jolie ihre Entscheidung öffentlich gemacht hatte, war dieses Patent eine wahre Goldgrube. Vor vier Wochen nun kippte der Oberste Gerichtshof (Supreme Court) der USA dieses Patent. Begründung: Menschliche Gene können nicht patentiert werden.

Verschiedene Biotechnik-Firmen drängen nun auf den Markt und wollen die Tests herstellen. Eric Lander, Leiter d es Whitehead-Instituts für biomedizinische Forschung in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts, sagt laut „New York Times“, dass diese Entscheidung großartig für Patienten, die Wissenschaft und die Biotechnik-Industrie sei.