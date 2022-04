Im neuen Trikot zurück: Kirsten Kubat. FOTO: Rolf Kamper Zwei Zweitligisten testen Panthers am Wochenende – Gemeinsames Abendessen mit QTSV-Damen Derby mit freundschaftlichem Ausklang Von Martin Heuer | 09.09.2011, 17:06 Uhr

Der Countdown läuft: In gut zwei Wochen feiern die Basketballdamen der OKE Panthers beim „Season Opening“ in Chemnitz ihre Premiere in der Bundesliga. Den Feinschliff für einen gelungenen Start will sich der Aufsteiger am Wochenende bei Testspielen gegen die Zweitligisten Herner TC (Samstag, 20.30 Uhr) und TSV Quakenbrück (Sonntag, 19.30 Uhr, OSC-Halle) holen.