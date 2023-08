Justiz Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Delmenhorst Zwei 16-Jährige nach Raub auf Tankstelle festgenommen Von dpa | 01.08.2023, 17:36 Uhr | Update vor 42 Min.

Nach einem Raub auf eine Delmenhorster Tankstelle hat die Polizei zwei junge Tatverdächtige am Dienstag vorläufig festgenommen. Am frühen Morgen wurde eine Mitarbeiterin der Tankstelle von zwei Männern mit Messern bedroht und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen, wie die Polizei mitteilte. Mit der Beute und Tabakwaren sollen die 16-Jährigen mit Fahrrädern in Richtung Innenstadt geflohen sein. Beide wurden von der unverletzten Mitarbeiterin der Tankstelle und weiteren Zeuginnen detailliert beschrieben. Kurze Zeit später wurden die Delmenhorster gestellt. Gegen die Jungen ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des schweren Raubes eingeleitet worden.