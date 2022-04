Feuerwehrleute reinigten die Fahrbahn nach dem Unfall, bei dem eine Frau verletzt worden ist. FOTO: Nordwestmedia Zusammenstoß mit Lkw Autofahrerin bei Unfall in Achmer verletzt 28.08.2013, 11:37 Uhr

Beim Zusammenstoß eines Pkw mit einem Sattelzug an der Westerkappelner Straße in Achmer ist am Mittwochmorgen eine Frau verletzt worden.