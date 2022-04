Heinz-Ludwig Piepers Vater Heinrich Pieper war als technischer Zeichner bei der Turmuhrenfabrik Korfhage tätig. Bis über die Landesgrenzen hinaus fertigte er die Zeichnungen für die Konstruktionen von Glockenspielen an. Das Glockenspiel in Hameln mit dem Umlauf des Rattenfängers, die Weltzeituhr in Breslau, das Porzellanglockenspiel in Meißen oder das mit Figuren reich besetzte Uhrenwerk einer Goldwerkstatt in Amsterdam stammen aus seiner Feder.

„Mein Vater hat auch die ersten Federzeichnungen und Aquarelle des Osnabrücker Tores in Buer künstlerisch gestaltet“, erzählt sein Sohn Heinz-Ludwig. Der Vater sei in seiner Freizeit immer künstlerisch tätig gewesen.

Und so steht der Prototyp des erwähnten Hexenhäuschens bei Familie Pieper wohlverwahrt in einem großen Karton. Heinz-Ludwig erhielt es 1944 vom Vater zu Weihnachten. Es ist aber nicht einfach nur ein märchenhaftes Holzhäuschen mit Bäumen drum herum und sogar einem Schwanenteich. Heinz-Ludwig Pieper erinnert sich, dass im Frühjahr ein englischer Jagdflieger in der Nähe von Meesdorf abstürzte. „Der Pilot wurde nie gefunden“, erzählt er. Die Mitarbeiter der Firma Korfhage, und auch sein Vater, der den kleinen Sohn mitnahm, bauten alles Brauchbare vom Flugzeug ab, von dem nur das Leitwerk noch aus dem Boden schaute. Schließlich konnte jedes Teil irgendwie verwendet werden. Vater Pieper nahm einen kleinen Motor mit nach Hause, der von einer Batterie gespeist wurde. Und dieser Motor kam ihm genau recht für das Hexenhaus. Er montierte den Motor unter das Haus, baute einen Umlauf wie für ein Glockenspiel, sodass Hänsel und Gretel durch das Häuschen laufen können. Automatisch öffnet sich dafür die kleine Tür und gibt den Blick auf die Hexe mit einer schwarzen Katze preis. Im Innenraum wurden sogar nachträglich Mobiliar und Gardinen angebracht. Das Häuschen bemalte Heinrich Pieper, wie es sich für ein Hexenhaus gehört und vergaß auch nicht, im Holzwald eine Eule in eine Fichte zu setzen.

Die Schwäne, die den kleinen Dosenteich bevölkern, erhielten zur Stabilisierung sogar einen kleinen Kiel unter den Bauch montiert.

„Elf dieser Häuser fertigte mein Vater an und wurde dafür größtenteils in Naturalien bezahlt“, erzählt Heinz-Ludwig Pieper. Er weiß noch von zwei Kissenbezügen voller Weizen, die zum Mahlen in die Mühle gebracht wurden und wertvolle Brotmarken einbrachten.

Als die englische Besatzungsmacht unter Feldmarschall Montgomery im Grönegau einzog, interessierte sich sogar ein Militärattaché für die Arbeiten von Heinrich Pieper und ließ sich einen niedersächsischen Bauernhof mit den dazugehörenden Tieren von ihm basteln.