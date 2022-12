Unfall Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Emsland Unfall auf der B401: Zwei Frauen leicht verletzt Von dpa | 28.12.2022, 08:25 Uhr

Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos auf der Bundesstraße 401 in Esterwegen (Landkreis Emsland) sind zwei junge Frauen leicht verletzt worden. Zu dem Unfall am frühen Mittwochmorgen kam es aufgrund eines Vorfahrtsverstoßes, wie die Polizei mitteilte. Bei den Verletzten handelt es sich um die 24-jährige Fahrerin und die 15-jährige Beifahrerin des einen Wagens, die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Die beiden Frauen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 20.000 Euro.