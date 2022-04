„Die letzten Trainingswochen waren eine mittelschwere Katastrophe, geringe Beteiligung aufgrund von Krankheit, Urlaub und privater Verhinderung ließen keine ordentlichen Übungseinheiten zu. Deshalb glaube ich nicht an eine Favoritenrolle in diesem Match, und die Tagesform wird entscheiden“, äußert sich Zimmermann skeptisch.

Auch in einem Trainingsspiel beim OTSV Pr. Oldendorf zeigte das Team keine berauschende Vorstellung. Gegen den westfälischen Landesligisten gab es eine deutliche 0:4-Niederlage. „Die Mannschaft nimmt hoffentlich die positiven Dinge mit in das Pflichtspiel am Samstag“, so der Trainer weiter. Welcher Kader ihm zur Verfügung steht, ist allerdings noch fraglich. So darf man gespannt sein auf den Ausgang dieser Partie und welchen Weg der TSV Westerhausen in dieser Saison einschlägt. Mit einem Erfolg könnte man sich von einem Konkurrenten um einen Nichtabstiegsplatz absetzen und noch oben schauen. Und dieses Ziel möchte die Mannschaft erreichen und mit zwei weiteren Punkten die Heimreise antreten. Spielbeginn: ca. 17 Uhr in der Grundschule Laggenbeck