Bremen Tödlicher Betriebsunfall auf Recyclinghof Von dpa | 27.01.2023, 14:56 Uhr

Bei einem Betriebsunfall in Bremen ist ein Mitarbeiter eines Recyclinghofes von einem Laster überfahren worden und ums Leben gekommen. Der 56-Jährige habe am Freitagvormittag hinter einem rangierenden Lkw gestanden, teilte die Polizei mit. Der Fahrer, ein 51 Jahre alter Kollege, übersah den Mann und fuhr in dem Moment rückwärts. Dabei überrollte der Laster den 56-Jährigen. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer erlitt einen Schock.