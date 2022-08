HANDOUT - Drei Vikunjas stehen in einem Gehege des Zoos Osnabrück. Foto: Lara Holzkamp/Zoo Osnabrück/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Lara Holzkamp up-down up-down Freizeit Tiernachwuchs im Zoo Osnabrück Von dpa | 05.08.2022, 13:07 Uhr

Mehrere neugeborene Tiere bereichern seit einigen Wochen die Gehege im Zoo Osnabrück. Schon am 11. Juni kam Jungtier Julius von den Kleinen Kudus zur Welt. Kleine Kudus, eine Antilopenart aus Ostafrika, werden in Europa nicht besonders häufig gehalten und gelten als in freier Wildbahn gefährdet, wie der Zoo am Freitag mitteilte. Der Zoo beteiligt sich am Europäischen Erhaltungsprogramm, wodurch eine Population außerhalb der Wildbahn aufgebaut werden soll.