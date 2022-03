Feuerwehr FOTO: Robert Michael Landkreis Oldenburg Teil einer Biogasanlage fängt Feuer Von dpa | 14.03.2022, 17:09 Uhr | Update vor 52 Min.

Bei einem Brand in einer Biogasanlage in Wildeshausen im Landkreis Oldenburg ist ein Schaden von 30.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, geriet am Mittag ein Werkstattraum der Anlage in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte ein Übergreifen der Flammen. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.