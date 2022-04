Fast noch neu war hingegen der „Gartenstädter Bürgerschmaus“. Zum zweiten Mal hatte sich dazu der Initiativkreis Gartenstadt (als Veranstalter des Sommerfestes) mit der Bramscher Bürgerstiftung zusammengefunden, um aus dem in den zurückliegenden Jahren nie so wirklich in Schwung gekommenen Frühschoppen ein Ereignis zu machen, das schließlich von mehr als 100 Bürgern nachgefragt wurde.

Wer in den Tagen davor oder noch am Sonntag einen Button der Bürgerstiftung erworben hatte, der durfte zwischen 11 und 13 Uhr an den langen Bänken und Tischen vor der St. Johanniskirche Platz nehmen und schmausen. Die schwungvolle Blasmusik im Big-Band-Sound von der Bläsergruppe Bramsche gab es obendrauf und gratis dazu.

Brötchen und Aufschnitt, Obst und alkoholfreie Getränke. Mal heiß, mal kalt – und noch mehr – umfasste das Angebot. Dazu nach Belieben Pizza, Bratwurst und Gulaschsuppe. Die Tische waren reich gedeckt. Wenn man bedenkt, dass für Kinder keinerlei Obolus zu entrichten war, konnte hier eine komplette Familie wirklich günstig speisen.

Ermöglicht wurde dies durch das Sponsoring der bereits genannten Lebensmittelspender sowie durch diverse örtliche Firmen. Doch nicht nur den Gaumen und Mägen der Gäste verschaffte der Bürgerschmaus Wohlbehagen. Wie bereits schon beim „Bramscher Bürgerpicknick“ seit mehreren Jahren praktiziert, wird der Gewinn wieder sozialen Zwecken zukommen. Der Kindergarten Grüner Brink sowie weitere Kindertagesstätten haben bereits entsprechende Anfragen an die Bürgerstiftung gestellt.