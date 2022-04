Sein „Weg der Würde“ führt den 47-Jährigen über Hannover, Berlin, Frankfurt/Oder und Danzig zurück nach Syke, wo er am 21. September rechtzeitig zum 10. Geburtstag des Kinderhospizes „Löwenherz“ eintreffen soll. McCormick läuft die rund 1700 Kilometer lange Strecke in 55 bis 60 Kilometer großen Tagesetappen. Am Donnerstagmorgen machte sich der Schotte in seiner traditionellen Landestracht von seinem Arbeitgeber, dem Abfallentsorger Blum in Oldendorf, auf den Weg.