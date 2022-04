„Das ist ein ganz normales Spiel“, betont der SCSVCoach, „ich hatte 15 schöne und erfolgreiche Jahre in Schüttorf. Aber von den Spielen von damals ist ja kaum noch jemand da.“ Allerdings gibt es für Wolters ein Wiedersehen mit seinem ehemaligen Kotrainer Christian Bouhier, der jetzt beim FC Schüttorf als Trainer die Verantwortung beim Landesliga-Aufsteiger trägt. Es ist übrigens das erste Mal, dass Wolters in einem Pflichtspiel auf seinen Ex-Klub trifft: Als Spelle vor zwei Jahren in der Bezirksliga kickte, spielte Schüttorf in der Landesliga. Im vergangenen Jahr war es umkehrt.

Der Bezirksligameister aus der Grafschaft Bentheim überraschte zwar am 1. Spieltag mit einem Sieg über den SV Holthausen/Biene, danach gab es jedoch in Meisterschaft und Bezirkspokal drei Niederlagen. „Davon werden wir uns nicht blenden lassen“, stellt Wolters klar. Für ihn gehört Schüttorf „zu den stärksten Mannschaften der Liga“. „Die haben mit Cüneyt Özkan, Bertino Nacar, Eray Bayraktar und Werner Hofschröer viele Oberliga- und sogar Regionalligaspieler“, betont Wolters, „das ist eine richtig gute Truppe, die uns alles abverlangen wird.“

Doch alle Vorschusslorbeeren für den Gegner ändern natürlich nichts an der Tatsache, dass die Speller als verlustpunktfreier Tabellenführer in das Heimspiel mit Derbycharakter gehen. Daher hofft Wolters auf eine ordentliche Zuschauerkulisse. Immerhin sind die Speller mit drei Siegen zum Saisonauftakt in Vorleistung gegangen. Wolters sieht das Optimum bei seiner Mannschaft aber lange noch nicht ausgeschöpft. „Unsere Leistungen waren ordentlich bis jetzt. Wir bekommen aber noch das ein oder andere Gegentor zu viel“, bemängelt der Trainer, der mit seiner Kritik aber nicht allein die Defensivabteilung meint, sondern das generelle Spiel gegen den Ball, „wir spielen manchmal etwas zu unbekümmert und zu offensiv. Daher fangen wir uns viele Konter ein.“

Fünf Tore kassierten die Speller in den ersten drei Partien. Ohne Gegentor blieb das Team nur in den Bezirkspokalspielen. Wolters hat jedoch beobachtet, dass seine Spieler die noch vorhandenen Schwächen abstellen wollen, auch wenn mit Michael Schütte-Bruns weiter ein wichtiger Mann in der Innenverteidigung fehlt. „Die Jungs sind selbstbewusst, ohne überheblich zu sein. Und sie wollen auch Verantwortung übernehmen“, betont der Trainer. Als Schritt in die richtige Richtung wertete Wolters, dass die Speller am vergangenen Wochenende beim 3:1-Sieg in Brake zum ersten Mal nicht in Rückstand geraten sind. „Das läuft von Mal zu Mal besser“, ist Wolters optimistisch.

Liveticker auf www. f upa.emsland