Steinfurt Schuss auf Angreifer: Zwei Menschen in Lebensgefahr Von dpa | 01.12.2022, 11:04 Uhr

Nach dem blutigen Angriff und den Schüssen eines Polizisten in einer Tankstelle in Lengerich (Kreis Steinfurt) schweben zwei Menschen weiter in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter und sein Opfer seien notoperiert worden und befänden sich in einem kritischen Zustand, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag.