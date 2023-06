Ausstellung «Betroffene zeigen Gesicht» Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down Osnabrück Schau zeigt Schicksale von Opfern sexualisierter Gewalt Von dpa | 01.06.2023, 15:22 Uhr

Die oft nur schwer zu ertragenden Einzelschicksale von Opfern sexualisierter Gewalt in deutschen Bistümern werden in einer Ausstellung in Osnabrück gezeigt. Mit der Schau werden 22 Geschichten Betroffener durch Fotos aus der Kindheit und kurze Texte dokumentiert, wie die Universität Osnabrück am Donnerstag mitteilte.