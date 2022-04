Am Abend eines erfolgreichen Flohmarkttages eröffneten Ortsbürgermeister Remme und Pastor Unterderweide den nächsten Höhepunkt des diesjährigen Sommerfestes in der Bramscher Gartenstadt. Die Party konnte beginnen. Royal Flash, aus den vergangenen Jahren bereits bestens auf dem Lutterplatz bekannt, legte dann auch gleich mit viel Tempo los. Seit 20 Jahren existiert die Band. In der aktuellen Formation spielen sie seit drei Jahren zusammen. Da braucht es keine zuvor ausformulierte Setliste mehr, die durch das Programm führt. Welche Titel wann drankommen, wird in jeder Pause ganz individuell mit Blick auf das jeweilige Publikum festgelegt.

„Unser Anspruch ist es, dass für alle etwas dabei ist. Und wenn ich mir das Publikum ansehe, dann reicht die Alterspanne von geschätzten acht Jahren bis an die 70er heran“, erläuterte Ingo, der Gitarrist von Royal Flash.

Im richtigen Leben Profisängerin, Kaufmänner, in der Behindertenhilfe tätig oder Musiklehrer. Bei Royal Flash freuten sie sich, „erstmals in der Gartenstadt bei tollem Wetter spielen zu können“. ie fünf Jungs mit ihrer Sängerin sind für sich genommen eine Art lebendes Hit-Archiv. Aktuelles sowie immer wieder gern gehörte Titel aus dem Repertoire von Weltstars vergangener Jahrzehnte spielte das Sextett in rasanter Reihefolge ab. Mit „Partymusik“, so die Eigendefinition der Band, versuchten sie die tänzerische Beweglichkeit der Gartenstädter herauszukitzeln. Rhythmusstark und offensiv gingen die Musiker von Royal Flash ihren Animationsversuchen nach. Etliche Male auch auf Deutsch gesungen, gelang dies mit Abnahme des Tageslichts und bei gleichzeitiger Zunahme des Publikums auf dem Lutterplatz immer besser. „Einmal warmgemacht, sind die Gartenstädter eigentlich sehr partyfreudig“, wusste Ingo aus den vergangenen Auftritten zu berichten.

„Gartenstädter, seid Ihr gut drauf?“ Diese Frage – zu Beginn des zweiten Konzertabschnitts an das Publikum gerichtet – wurde dann auch bereits eine Stunde nach dem Start mit einem deutlich vernehmbaren „Jaaa“ aus der Menge beantwortet. Hits aus den 80er Jahren? Für Royal Flash kein Problem. Nach 22 Uhr wurde dann auch auf dem prall gefüllten Lutterplatz das Durchkommen zur Geduldsprobe.

„Die Musik ist vielseitig“, freute sich Heidemarie Aedi aus Hesepe. Und Kerstin Syrett hatte ebenfalls Spaß am Konzert, „weil für jeden etwas dabei ist.“ Diesen beiden Stimmen aus der „fortgeschritteneren“ Jugend fügte James Otten hinzu: „Die Musik ist ganz in Ordnung. Gute Band. Zwar etwas älter, aber immer noch rüstig“, kommentierte der 18-jährige Heseper das Geschehen auf der Bühne. Trotz dieser Komplimente endete das Engagement von Royal Flash gegen 1 Uhr am ganz frühen Sonntagmorgen, und zwar diesmal nicht nur bis zu einem Wiedersehen in einem Jahr. Denn nach drei Auftritten dieser Band „möchten wir mal wieder etwas Anderes und auch Neues bieten“, begründete Winfried Müller die Entscheidung des Initiativkreises Gartenstadt, in zwölf Monaten sehr wahrscheinlich auf ein anderes Pferd zu setzen.