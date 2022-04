Default Bild FOTO: Archiv Rhede Nach Arbeitsunfall verstorben 29.04.2010, 10:53 Uhr

Der bei Baumfällarbeiten in Brual am 17. April verunglückte 47-jährige Mann erlag am Montag in der Klinik in Groningen (NL) seinen schweren Kopfverletzungen. Der Mann war von einem fallenden Baum getroffen worden.