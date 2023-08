Adel Prinz Harry und Meghan kommen nach Düsseldorf Von dpa | 24.08.2023, 20:06 Uhr | Update vor 26 Min. Prinz Harry und Herzogin Meghan Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild up-down up-down

Man war fest davon ausgegangen, aber jetzt ist es offiziell bestätigt: Prinz Harry und Meghan kommen nächsten Monat nach Düsseldorf. Dort werden dann die von Harry initiierten Invictus Games veranstaltet, ein Sportfestival für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten. Harry und Meghan seien „erfreut“, die Spiele zu besuchen, teilte die Pressestelle der Invictus Games am Donnerstag in Düsseldorf mit. Harry werde von Anfang an dabei sein, Meghan später dazukommen. An der Schlusszeremonie nähmen dann beide teil.