Emsland Polizei fasst nach Leichenfund Tatverdächtigen in Bayern Von dpa | 07.08.2023, 14:45 Uhr | Update vor 19 Min. Polizeiabsperrung Foto: Sebastian Kahnert/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach dem Fund einer Leiche in einem Gebüsch im Emsland hat die bayerische Polizei einen 33 Jahre alten Tatverdächtigen an einer Autobahnraststätte an der A3 bei Würzburg festgenommen. Zu der Festnahme sei es bereits am 1. August gekommen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück am Montag. Gegen den Moldawier wurde demnach ein Haftbefehl wegen Totschlags erlassen. Mittlerweile sitzt er in Untersuchungshaft. Wie die Ermittler dem Tatverdächtigen auf die Spur kamen, dazu wollte die Staatsanwaltschaft keine Angaben machen. Zunächst hatte die „Neue Osnabrücker Zeitung“ berichtet.