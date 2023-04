Jubiläumstreck - 375 Jahre Westfälischer Frieden Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild up-down up-down Brauchtum Pferdetreck aus Münster erreicht Osnabrück Von dpa | 06.04.2023, 14:36 Uhr

Nach einer zweitägigen Reise sind am Donnerstag sechs in Münster gestartete Pferdegespanne in Osnabrück angekommen. Hintergrund ist der 375. Jahrestag des Westfälischen Friedens, der 1648 in beiden Städten geschlossen wurde.