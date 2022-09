Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Landkreis Osnabrück Pferdestall in Bramsche in Flammen: Hoher Sachschaden Von dpa | 06.09.2022, 08:55 Uhr

Ein Pferdestall in Bramsche (Landkreis Osnabrück) hat in der Nacht zum Dienstag in Flammen gestanden. Tiere und Menschen seien nicht zu Schaden gekommen, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Allerdings betrage der Sachschaden ersten Einschätzungen zufolge bis zu 400.000 Euro - das Gebäude sei an einigen Stellen abgebrannt. Die Ursache für den Brand blieb zunächst unklar. Der Einsatz wurde in den frühen Morgenstunden beendet.