Panthers-Coach Peter Kortmann. FOTO: Uwe Lewandowski Panthers treten in Halle beim Ex-Klub von Trainer Kortmann an Rückkehr mit neuem Team Von Susanne Fetter | 21.10.2011, 20:12 Uhr

Drei Jahre lang war Peter Kortmann Basketball-Trainer in Halle. Heute kehrt er mit den OKE Panthers an seine alte Wirkungsstätte zurück. Um 18 Uhr tritt der Bundesliga-Aufsteiger bei den Basketballerinnen der SV Halle Lions an, in der Sporthalle Burgstraße.