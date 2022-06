In der ersten Hälfte freuten sich die Stadtteilparlamentarier noch über aktive Oberholstener, die einen „Dorfgemeinschaftsplatz“ mit Boulebahn in ihrem Ortsteil planen. Unter dem Tagesordnungspunkt „Spielplatz Oberholsten“ stellte Georg Dongowski „ein kleines Konzept“ von ihm und weiteren aktiven Oberholstenern vor, in dem die notwendige Spielplatzerneuerung nur einen kleinen Teil größerer Um- und Neugestaltungen auf dem Gelände an der Alten Schule darstellt.

Eine auch als Tanzfläche nutzbare Boulebahn, der Bau eines Backhäuschens und einer Hütte sollen demnach den Spielplatz in mehreren Schritten zu einem attraktiven Dorfgemeinschaftsplatz umwandeln. „Diese weitergehenden Ideen sind nach Gesprächen mit Einwohnern über den Spielplatz entstanden“, erklärte Dongowski die Entstehungsgeschichte.

Das Projekt werde von der örtlichen Feuerwehr, dem Gesangverein und den Line-Dancern unterstützt, versicherte Dongowski. Mit erheblichen Eigenleistungen der engagierten Bevölkerung und der Bereitstellung von Baumaschinen und -geräten von örtlichen Unternehmen könne gerechnet werden. „Für das Material brauchen wir allerdings finanzielle Unterstützung“, richtete sich Dongowski an das Stadtteilparlament. Die Stadt müsse – wie bisher – die Verantwortung für die zu erneuernden Spielgeräte übernehmen. Derzeit leben 28 Kinder in Oberholsten.

„Ein solcher Ortstreffpunkt der Generationen passt in den Trend der Zeit“, unterstützte Ortsbürgermeister Peter Bungard (SPD) die bemerkenswerte Oberholstener Eigeninitiative. Von einem „Leuchtturmprojekt in landschaftlich reizvoller Umgebung“ sprach Thomas Borgelt (CDU). Zur Sponsoren-Werbung und Kooperationen mit Holzfachschulen und -akademien ermunterte Ulrike Holtkamp-Nordheider (CDU), Axel Noruschat (SPD) plädierte für eine in Einzelschritte unterteilte Gesamtplanung, da diese einfacher mit öffentlichen Mitteln unterstützt werden könnten. „Die auch für Wanderer nutzbare Hütte sollte schon zum Deutschen Wandertag fertig sein“, regte George Trenkler (Grüne) eine Einbeziehung des attraktiven Platzes in den Planetenweg an.

Über den aktuellen Stand der Fußboden-Sanierung in der Westerhausener Turnhalle informierte Christian Elscher vom Sportamt: Die Entfernung des Sportbodens wurde wieder abgebrochen, um kein potenzielles Beweismaterial für eventuelle Regressansprüche an die Baufirma zu vernichten. Es geht darum, die Folgekosten möglicher Baumängel nicht allein dem Steuerzahler aufzubürden. Bis jetzt muss bereits von einem Kostenaufwand von 165000 Euro ausgegangen werden.