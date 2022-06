Vorsitzender Hermann Dickebohm zeigte auf, was in Brual machbar gewesen sei, „weil Hand in Hand gearbeitet wurde“. Nach den Worten des Vorsitzenden begannen die Arbeiten im Februar 2011. „Schon nach fünf Monaten zum Schützenfest war das Haus erstellt.“ Bis dahin hätten Vereinsmitglieder rund 3000 Stunden in Eigenleistungen erbracht. „Jetzt nach 3900 Stunden ist das Gebäude komplett fertig“, sagte Dickebohm mit Freude und Stolz. Er erinnerte daran, dass viele Mitglieder andere Dinge hintangestellt hätten, um das Schützenhaus zu einem Schmuckstück werden zu lassen. Auch den mit dem Verein verbundenen Firmen dankte er für die Unterstützung. Dickebohm bezifferte die Gesamtkosten auf 140000 Euro. Die Bevölkerung von Brual hätte für 15000 Euro Bausteine gezeichnet.