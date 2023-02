Ortsbürgermeister und Schirmherr der Veranstaltung, Volker Theo Eggeling, führt den traditionellen Fassanstich aus und muss beweisen, ober er das „bayerische Nass“ in zwei Schlägen auf das „Zapfbesteck“ zum Fließen bringen kann. Gelungen ist ihm dies bereits beim Probe-Fassanstich beim Maibaumfest in Neuenkirchen.

Im Anschluss daran versprechen die „Original Steirer Buam“ standesgemäße Oktoberfestmusik und wollen so das 1800 Quadratmeter große Festzelt zum Beben bringen. Besonders Bewegungsfreudigen steht eine Tanzfläche direkt vor der Bühne zur Verfügung. Ab 20.30 Uhr wird dann die Miss Dirndl 2013 gekürt. Damen mit besonders feschem Dirndl erhalten vom Festkomitee sogenannte „Wiesn-Taler“. Das „Madl“ mit den meisten „Wiesn-Talern“ erhält 100 Euro in bar. Die letzte Mass Bier wird – wiederum bayrisch gerecht – um 0.30 Uhr ausgeschenkt.

Biergarten-Atmosphäre

Das Sonntagsprogramm ab 10.30 Uhr richtet sich an alle Besucher in und um Neuenkirchen und deren Familien. Das Programm beginnt mit einem Gottesdienst, den Pastorin Daniela Uhrhan-Holzmüller aus Neuenkirchen in Begleitung des Neuenkirchener Posaunenchors hält. Im Anschluss gibt es Gelegenheit zum bayerischen Frühschoppen mit traditioneller Musik bei Biergarten-Atmosphäre und Schmankerln vom Bayrischen Hof aus Melle. Ganz Mutige dürfen sich an diesem Tag darüber hinaus bei der Nyenkerkener Fingerhakl-Meisterschaft beweisen.

Fingerhakl-Meisterschaft

Die Teilnahme ist kostenlos und verspricht neben typisch bayerischen Sachpreisen für die Sieger in den jeweiligen Gewichtsklassen in jedem Fall eine Menge Spaß für alle Akteure und deren Fangemeinde. Ein großes Kaffee-und-Kuchen-Buffet sowie der „Riesen-Wiesn-Sandkasten“ für die kleinen Gäste runden das Sonntagsprogramm ab, zu dem der Eintritt frei ist.

Ins Leben gerufen wurde die Nyenkerkener Wiesn vom „Gremium der Wiesnmacher“, einer Gruppe von Neuenkirchenern Bürgern und Geschäftsleuten, die sich bereits Ende 2011 erste Gedanken zur möglichen Realisation eines Oktoberfestes in Neuenkirchen machte.

Von langer Hand geplant, wollen Dieter Plesner (Verwaltung), Werner Lips, Irmgard Bekkötter (Festzelt und Theke), Heiko Bösemann, Martin Pott (Technik), Dennis Wittkötter (Assekuranz) und Frank Stumpf (Marketing und Werbung) beweisen, dass sich ein ganzes Dorf von einer urbayerischen Idee anstecken lässt.

TEASER-FOTO: