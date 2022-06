„Das Rödinghauser Tuk-Tuk ist natürlich sauber und flüsterleise, da es mit modernster Elektrotechnik angetrieben wird“, benennt Thomas Dahlmeier die Vorteile des Vehikels, das in Rödinghausen als erster Kommune innerhalb der Projektregion „Schau an“ ( www.schau-an.org ) vorgestellt wird.

„Tuk-Tuks gehören in vielen Städten Südostasiens zum Straßenbild und werden dort als Taxi oder Lasten-Transporter eingesetzt, aber hier bei uns steht natürlich der Spaß im Vordergrund“, ergänzt Siegfried Langenberg.

Das Tuk-Tuk kann ab sofort in der Pension Wiehenperle, Sonnenwinkel 4 in Rödinghausen, unter Telefon 05746/1505 für Ausflüge gebucht werden. „Wir bieten natürlich auch eine geführte Tour im Elektro-Mobil durch den Ort an. Bequemer geht’s nicht“, so Siegfried Langenberg.

Und neben Interessantem und Wissenswertem erfährt man ganz nebenbei auch die eine oder andere Anekdote, die nicht in den Geschichtsbüchern zu finden ist. (pm/nw)