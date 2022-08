ARCHIV - Schweine warten in einen Anhänger auf den Transport zum Schlachthof. Foto: Lars Klemmer/dpa/Archivbild FOTO: Lars Klemmer up-down up-down Agrar Ministerium: Lösungen für Fleisch aus Schweinepest-Region Von dpa | 12.08.2022, 17:07 Uhr

Nach dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in einem Betrieb in Emsbüren sucht das Landwirtschaftsministerium weiterhin Schlachthöfe, die Tiere aus der Sperrregion abnehmen. Derzeit müssten eigentlich 21.000 Tiere geschlachtet werden, die bereits über dem Schlachtgewicht liegen, teilte das Ministerium am Freitag mit. Wöchentlich kämen rund 6000 überschwere Schweine hinzu - bisher geschlachtet seien aber erst 5000 Tiere. Damit wird es in den Ställen von Tag zu Tag enger - ein Tierschutzproblem droht.