Die TSG Dissen hatte eine gefährliche Szene im gesamten Spiel, die sie nutzte, während Viktoria im Abschluss wieder vom Pech verfolgt war. Zudem sehen die Gesmolder den Dissener Treffer (38.) mit Unbehagen. „Einer meiner Spieler soll mit zwei Händen weggedrückt worden sein und konnte so nicht mehr eingreifen“, erklärte Trainer Wolfgang Stahmeier hinterher.

Dabei begann Viktoria druckvoll. In der 7. Minute köpfte Jan Kleine-Kalmer einen Eckball auf das Tor, den der TSG-Torwart noch von der Linie kratzte. Auch ein Schuss von Marc André Többen holte ein Dissener noch von der Linie. Gesmold erspielte sich noch einige weitere Möglichkeiten, doch der Ball ging nicht rein. In der zweiten Halbzeit rannte die Viktoria nur noch gegen das TSG-Tor an, war letztendlich aber nicht gefährlich genug. Außerdem fühlte sich das Team vom jungen Schiedsrichtergespann benachteiligt. Mehrfach wurde trotz passiven Abseits abgepfiffen und somit Möglichkeiten vereitelt. „Die Leistung macht Mut für mehr, so schlecht, wie wir dastehen, sind wir nicht“, resümierte Stahmeier.

SC Melle 03 II - FC Bissendorf 3:1 (0:0)

Mühsam erarbeitete sich Melles Zweite den Sieg. In der ersten Hälfte lief vor dem gegnerischen Tor nicht viel zusammen. In der zweiten Halbzeit kamen die Zuspiele besser an. Trotzdem ging der FCB nach einem Freistoß in Führung (65.). Doch der SCM reagierte. Sven Hollmann war von allen drei folgenden Toren der Vorbereiter. Niklas Stock (76.) und zweimal Julian Handtke (78., 80) trafen zum 3:1-Endstand.