Schon seit 1977 hatte die Mutter von Marita Hüdepohl, Paula Witte, die Trikotwäsche für die erste Herrenmannschaft übernommen, als ihr Schwiegersohn dort mitspielte. Dann kamen die zweite und die dritte Mannschaft dazu. Die Spielerbekleidung wird in einer Aluminium-Kiste (größer als ein normaler Koffer) bereitgestellt: Hemden, Hosen und Stutzen. Nach jedem Spiel kommen die verschwitzten und oft dreckigen Trikots wieder zurück in ihre Kiste, die möglichst noch am gleichen Tag in der Gaststätte Hüdepohl am Schimm abgegeben wird. Paula Witte hatte diesen Dienst beibehalten, als ihr Schwiegersohn nicht mehr Fußball spielte. Bis in ihr hohes Alter von 81 Jahren kümmerte sie sich um die Wäsche der vielen Leibchen. Selbst ganz am Schluss ließ sie es sich nicht nehmen, wenigstens beim Zusammenlegen der Trikots zu helfen.

1994 übernahm ihre Tochter Marita, verheiratete Hüdepohl, diese Aufgabe, die sie auch nach zwölf Jahren noch weiterführt. Das bedeutet eine Menge zusätzlicher Arbeit: Ein Koffer füllt zwei Waschmaschinen und zehn Meter Wäscheleine. Bei drei Mannschaften multipliziert sich das auf sechs Waschmaschinen und 30 Meter Leine - fast wie in der Weiße-Riese-Werbung der 70er. Manchmal sind die Trikots so verschmutzt, dass sie erst einmal eine Nacht in der Badewanne eingeweicht werden müssen. Marita Hüdepohl sagt schmunzelnd: '"'Von dem Dreck gibt es im Garten schon einen kleinen Hügel, auf dem Blumen in Lila-Weiß blühen.'"' Zum Glück sind die heutigen Produkte pflegeleicht, so dass sie nach dem Waschen und Trocknen nur noch zusammengelegt werden müssen.

Im Regal der Wäschekammer stehen 14 dieser Trikot-Koffer (Alukisten): z. B. für die II. Mannschaft mit Langarmtrikot neu; ein Koffer für die II. Mannschaft mit Kurzarmtrikot usw. Dann gibt es noch einen Koffer für das Ausweichtrikot, wenn die Gegenmannschaft in lila spielen will. Dann gibt es noch einen Ersatzkoffer, für den Fall, dass mal Teile verloren gegangen oder in Reparatur sind. Und zur Sportwerbewoche kommen auch mal Hobby-Gruppen, die sich ältere Trikots ausleihen. Dann kommt es auch vor, dass für Spiele im Turnier die Trikots schon nach drei Tagen wieder gebraucht werden. Diese zentrale Wäsche und Lagerung gefällt den Mannschaften, weil sie immer wissen, wo die Trikots abzuholen sind und nicht erst lange gesucht werden müssen. Zweimal im Jahr unterstützten die Teams ihre Marita mit praktischen Gaben: zum Geburtstag und zu Weihnachten gibt es jeweils eine Tonne Waschmittel.

Viele andere Mannschaften, zum Beispiel die Jugendteams, lösen das Problem so, dass immer ein anderer Spieler den Koffer mit nach Hause bekommt, und die jeweilige Mutter oder Frau sorgt dann für die Wäsche. Es soll auch Männer geben, die sich um diese Aufgabe kümmern.

Wenn in diesen Fußball-Weltmeisterschaftstagen also meistens nur die Spieler zu sehen sind, so sollte nicht vergessen werden, dass eine noch viel größere Mannschaft im Hintergrund dafür sorgt, dass das Spiel überhaupt laufen kann - eine saubere Sache.