Dabei konnte wie erwartet die Lescheder Reserve im Vereinsduell gegen die Dritte beim 2:1 knapp die Oberhand behalten. Sie freut sich nun über den Platz an der Sonne in der Tabelle. Leschede II hatte das Spiel immer im Griff und hätte zu Beginn mehr Tore erzielen müssen, aber die Dritte wehrte sich vehement. Der Anschlusstreffer in der vorletzten Spielminute war allerdings nur Ergebniskosmetik.