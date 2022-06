Unter den Zuschauern war auch Sören Lerby, einst Bayern-Kicker und heute Spielervermittler in Amsterdam. Neben ihm saßen Bremens Direktor Profifußball Frank Baumann, und Management-Trainee Tim Borowski.

Begeistert waren die Talente von der Fehndorfer E- und der Frerener F-III-Jugend, die an der Hand der Stars ins Stadion liefen. „Ich war total aufgeregt als wir vor den vielen Zuschauern einliefen“, sagte die fünfjährige Antonia Heilker aus Freren. Der zehnjährige Till Jansen aus Fehndorf fand „Arnautovic mit seinen vielen Tattoos total cool“.

Ein Ärgernis waren „Fans“, die sich in der Meppener Innenstadt prügelten und für einen größeren Polizeieinsatz sorgten. Im Stadion gab es aber auch freundschaftliche Verbrüderungsszenen.

Alle drei Freundschaftsspiele von Ajax in Meppen hat Rainer Persike erlebt. 1973 stand er 30 Minuten auf dem Platz. Aber das Trikot von Amsterdams Star Johan Cruyff hat er nicht bekommen. Auch 1987 hat es mit dem niederländischen Fußballidol keinen Austausch von Erinnerungsstücken gegeben. Freitag war Persike als Zuschauer im Stadion - und das, obwohl er Geburtstag hatte. „Wir feiern Samstag“, sagte er.

Auch Persike hatte die Meldung irritiert, dass Ajax quasi auf der Anreise am Nachmittag in Emmen gegen den spanischen Erstligisten Osasuna spielte. Amsterdam siegte 1:0 (Davy Klaassen, 7.). Trainer Frank de Boer hatte aber angekündigt, dass ergegen Bremen ein wenig den Schleier lüften wolle, welche Mannschaft den Titel verteidigen soll. Aus der Nach-mittagsformation, die in Emmen zum Einsatz kam, saßen in der MEP-Arena nur zwei Einwechselspieler auf der Bank.