Christel Heil, eine der Künstlerinnen, hatte den Vorschlag, ein Zeitfenster für künstlerisch tätige Mitglieder einzurichten, in der jüngsten Jahreshauptversammlung des Kunstvereins gemacht.

„Den Kunstmarkt gibt es nicht mehr, jetzt zeigen wir Kunst aus dem Verein“, sagte Barbara Manke in ihrer Begrüßung am Freitagabend. Einige der Werke stünden auch zum Verkauf. „Dieses ist eine ungewöhnliche Vernissage eines Projektes, das wir so noch nicht hatten“, betonte sie.

Und so versammelt diese Ausstellung vorrangig Bilder verschiedenster Maltechniken: Landschaftsmalerei, Blumenbilder, Porträts in Acryl oder Öl. Collagen und Lithografien, ein spezielles Druckverfahren. Es gehörte im 19. Jahrhundert übrigens zu den am weitest verbreiteten Drucktechniken für Farbiges.

Aber auch Bilder mit Asche oder anderen Materialien hergestellt. finden sich in der Ausstellung. Gegenständliche Malerei trifft dort auf Abstraktes und Formelles. Plastische Irdenware ist ebenso vertreten wie Skulpturen aus Holz.

In der Orangerie

Gudrun Becker, Doris Bußmann, Rita Büttner, Christel Heil, Cornelia Kretschmann, Connie Lanfermann, Heide Wachholz und Silvia Zschockelt zeigen in dieser bunten Ausstellung, dass auch die Mitglieder des Kunstvereins eine künstlerische Aussage machen möchten.

Die Ausstellung in der Orangerie Gut Ostenwalde ist noch geöffnet am Samstag, 20. Juli, von 15 bis 18 Uhr und Sonntag, 21. Juli, von 11 bis 18 Uhr.