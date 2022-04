Da die Gäste aus Vehrte momentan das Schlusslicht bilden, peilt Melle auch am vierten Spieltag einen Sieg an. „Wir wollen weiterhin Anschluss an die Spitze halten. Dazu brauchen wir die drei Punkte“, gibt Trainer Ibrahim Ipek die Marschroute vor. Die Begegnung findet an der Oldendorfer Straße am Grönegau-See in Oldendorf statt. Zum ersten Heimspiel der Saison hoffen die Türkspor-Verantwortlichen auf eine tolle Kulisse.

In den drei bisherigen Auswärtsspielen in Bissendorf, Glane und Bad Laer hat Türkspor zwei Siege und ein Unentschieden eingefahren und somit bereits sieben Punkte auf dem Konto: Ein Start nach Maß also für den Verein, der als Saisonziel einen Platz in den oberen Tabellengefilden angegeben hat.

Die Neuzugänge um den erfahrenen Mittelfeldspieler Yilmaz Sayin, der zuletzt zum Landesliga-Kader des SC Melle gehörte, haben sich offensichtlich schnell und problemlos integriert. Zudem hatte Türkspor im Sommer keine Abgänge zu verkraften.

Am Sonntag werden voraussichtlich fünf Neuzugänge in der Startelf stehen. Gesetzt ist zum Beispiel Sayin, der im zentral-defensiven Mittelfeld für mehr Stabilität sorgt. Vor ihm wirbelt Goran Hussein im offensiven Mittelfeld. Dem Kreativspieler gelingt es in dieser Saison, zugleich attraktiven und effektiven Fußball zu bieten, freut sich Ipek.

Dem Coach werden aber einige wichtige Stützen nicht zur Verfügung stehen: Kenan Tas fehlt nach seinem Kreuzbandriss noch rund sechs Monate. Mustafa Yanceken befindet sich im Aufbautraining und wird derzeit im zweiten Team des SV Melle eingesetzt. Zudem sind am Sonntag nach zuletzt kassierten (gelb-)roten Karten drei Spieler gesperrt: Beyhan Ciftci, Yasin Bicici und Ömer Sünnetci.