Die Kooperation zwischen vielen Grundschulen des Landkreises Osnabrück und der Kreismusikschule mit der Außenstelle in Melle sieht eine Stunde Unterricht pro Woche von ausgebildeten Musikpädagogen vor. Auf dem Lehrplan standen in diesem Jahr die allgemeine Musiklehre und ein Instrumentenkarussell von sechs Kategorien.

Das Musizieren mit Blockflöten, Gitarren, Geigen, Trommeln und Signaltrompeten übten die Sechs- und Siebenjährigen ausgiebig. Sehr beliebt war auch das „Pusteklavier“, so nannten sie die Melodika. Wie rasch man am Instrument besser werden kann, demonstrierten die Musikschüler beim Abschlusskonzert in der Grundschule.

„Wir machen zusammen Musik“, sang und spielte das kleine Orchester zur Freude der Musiklehrer Ewald Bitter und Magdalena Opp. „So laut auf der Trompete blasen wie möglich“, rief die Musiklehrerin Maria Busch. Großen Einsatz der Puste erforderte die musikalische Umsetzung von Toni, dem Pferd, das in einen Kaktus fiel. „Am Anfang ist es ziemlich kompliziert, aber mit der Zeit kommen die Töne von allein“, meinten die Kinder.

Fröhliche Seemannslieder spielte die Gitarrengruppe unter der Leitung von Kurt Schotter. Jannis und Tjark überraschten das Publikum mit ihrem ersten Soloauftritt. Und dann trat die Meisterin der Violine auf die Bühne: Maren Brieber, Gewinnerin des 2. und 3. Preises beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“, spielte Musik aus dem Film „Harry Potter“ über Hedwig, die Eule. Sichtlich beeindruckt von dem Auftritt überlegten die Kinder, wer aus ihrer Gruppe das Instrument spielen könnte. Es gab nur einen: „Paul, spiel uns was auf der Geige“, riefen sie.

„Ich bin so froh, dass wir in dieses Projekt gekommen sind“, erklärte die stolze Schulleiterin Ulrike Margraf. „Die vielen unterschiedlichen Instrumente werden von der Musikschule zur Verfügung gestellt, das könnten wir an unserer Schule gar nicht organisieren.“ Zusätzlich bringe es für die pädagogische Arbeit sehr viel, denn die Kinder lernen im Musikunterricht gleichzeitig Konzentration, Disziplin und Kreativität.

Viel Applaus und einen Preis der Kreismusikschule aus Osnabrück, überbracht vom Geschäftsführer Peter Hellwig, erhielten die beiden Schulklassen für ihren Fleiß.