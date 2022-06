Bereits im vergangenen Jahr sollte der Bau geplant und in diesem Jahr gebaut werden. Darauf wies auch Ortsbürgermeister Wilhelm Hunting hin, der die Verzögerung unter anderem mit Personalproblemen im Gebäudemanagement begründete. Durch die Schwierigkeiten mit der Turnhalle und der Grundschule in Westerhausen und auch an der Oberschule Buer seien Kräfte gebunden gewesen, die für Tittingdorf dann gefehlt hätten. Hunting betonte aber, er habe den Bedarf für die Gebäudesanierung gerade in dieser Ortswehr wieder gesehen. Er gehe davon aus, dass der Bau 2013 geplant und 2014 gebaut werde.