Tennisabteilungsleiter Michael Assmann berichtete von der Erhöhung des Zaunes der Tennisanlage zum Bolzplatz durch die Stadt Melle, sodass dieser Platz nun besser genutzt werden kann. Mit der Teilnahme der Mannschaften an den Medenspielen und am Hobbycup zeigte er sich zufrieden.

Als Selbstläufer bezeichnete er das Tennisturnier Oldendorf 100. Jedes Jahr steigt die Zahl der Anmeldungen. Der Reiz dieses Turniers liegt darin, dass beide Teilnehmer eines Doppels mindestens 100 Jahre (bei den Damen 90 Jahre) alt sein müssen.

Ingetraud Kruse berichtete über die Frauengymnastik. Hier gibt es aus organisatorischen Gründen eine geänderte Anfangszeit. Sie beginnt nicht wie bisher um 20 Uhr, sondern um 20.15 Uhr. Weiter berichtete sie über die seit einem Jahr bestehende Osteoporosegruppe. Hier gibt es immer noch Missverständnisse. Viele glauben, man könne hier nur mitmachen, wenn man an Osteoporose erkrankt sei. Das ist allerdings nicht der Fall. Hier kann jeder mitmachen.

Wanderwart Heinrich Aulbert berichtete über eine gemeinsame Wanderung mit der Sportvereinigung Eicken-Bruche und dem TSV Westerhausen-Föckinghausen. Nach einer schlechten Beteiligung bei der letztjährigen Wanderfahrt gab es über die Weiterführung dieser Tradition eine Aussprache mit dem Ergebnis, dass eine Wanderfahrt pro Jahr durchgeführt werden soll. So ist für dieses Jahr vom 24. bis 26. September eine Fahrt nach Mühlhausen in Thüringen geplant. Es liegen bereits eine Vielzahl von Anmeldungen vor.

Tischtennisabteilungsleiter Uwe Henschen berichtete, dass die Abteilung trotz gescheiterter Fusion mit dem TSV Westerhausen weiter gewachsen ist. 22 Mannschaften sind jetzt gemeldet. Es gab im Damenbereich einige Abgänge aber insgesamt überwogen die Zugänge. Die Neuzugänge – insbesondere die Herren aus Westerhausen – haben zu einer erheblichen Belebung im Herrentischtennis geführt. Er zog ein Resümee und warf einen Blick in die Zukunft. Nachdem sich die Abteilungsführung im letzten Jahr dagegen entschieden hat, mit einem Kraftakt und Verpflichtung stärkerer Spielerinnen in den semiprofessionellen Sport einzusteigen, gilt es nun, das bisher Erreichte zu erhalten. Das wird schwer genug, denn Sportler und Sportlerinnen für den Bereich Verbandsliga bis Regionalliga wachsen nicht auf den Bäumen, so Henschen.